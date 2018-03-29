Виктор den4uk1983den4uk1983
40 летУкраина/Каменец-Подольский
10 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
Создание сайтов и мобильных приложений любой сложности.
Компания основана в 2010 году.
Локация: Каменец-Подольский, Хмельницкая область, Украина.
В штате компании состоит 20 специалистов.
Специализация компании: разработка мобильных приложений для IOS и Android, Back-end разработка, разработка веб-сайтов и интернет-магазинов, маркетплейсов и CRM систем, интеграция платежных систем и сторонних сервисов, разработка Веб-приложений.
Стек технологий:
Back-End: Laravel, Node.js,
CMS: WordPress, OpenCart;
Frontend technologies: Vue.js, HTML5/CSS3/SASS.
DB: MySQL, PostgreSQL, MongoDB and nosql technologies;
Mobile: Object-C, Swift, Java, Kotlin, Flutter
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Сайт компанії Transoila3 просмотра
- Сайт по оренде авто6 просмотров
- Сервис «Viva Neon».9 просмотров
- Сайт «Oxymend»9 просмотров
- Сайт «Greenmeal»11 просмотров
- Сайт «Аnthonyharper»10 просмотров
- Сайт «Nilos»7 просмотров
- Блог usain.ua7 просмотров
- Сервис «Оbmenpp»9 просмотров
- Gloomy5 просмотров
- Программный продукт «The Table»8 просмотров
- Програмный продукт «Джек»13 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
5 лет назад
Всё хорошо, спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за работу. Рад буду снова посотрудничать!
$200
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена на высоком профессиональном уровне и раньше срока. Спасибо!
Ответный отзыв
Сотрудничеством довольны. Ждем новых проектов.
$33
10 баллов
6 лет назад
Сделано все
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую
$25
10 баллов
6 лет назад
Все сделали быстро и хорошо. Замечания подправили. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
$250
10 баллов
6 лет назад
Качественно и профессионально Виктор выполнил поставленную перед ним задачу. Спасибо!
Ответный отзыв
Как всегда, с Вами приятно работать. Спасибо за сотрудничество.
Веб-программирование
29 отзывов
$10/час
от $30от 3 часов
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