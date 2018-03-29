den4uk1983

Виктор den4uk1983

 
40 летУкраина/Каменец-Подольский
10 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
Создание сайтов и мобильных приложений любой сложности.

Компания основана в 2010 году.

Локация: Каменец-Подольский, Хмельницкая область, Украина.

В штате компании состоит 20 специалистов.

Специализация компании: разработка мобильных приложений для IOS и Android, Back-end разработка, разработка веб-сайтов и интернет-магазинов, маркетплейсов и CRM систем, интеграция платежных систем и сторонних сервисов, разработка Веб-приложений.

Стек технологий:

Back-End: Laravel, Node.js,

CMS: WordPress, OpenCart;

Frontend technologies: Vue.js, HTML5/CSS3/SASS.

DB: MySQL, PostgreSQL, MongoDB and nosql technologies;

Mobile: Object-C, Swift, Java, Kotlin, Flutter

WordPressOpenCartLaravelMySQLPostgreSQLMongoDBAndroidHTMLiOSПриложение для iOSFlutterJavaKotlinSASSNode.jsVue.jsSwift
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
vika5934857
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Требуется доработка сайта
Всё хорошо, спасибо!
Спасибо за работу. Рад буду снова посотрудничать!
Ответный отзыв
gi-stassy
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Простой сайт (Wordpress)
Работа выполнена на высоком профессиональном уровне и раньше срока. Спасибо!
Сотрудничеством довольны. Ждем новых проектов.
Ответный отзыв
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$33
10 баллов
6 лет назад
Сделать правки на сайте WP - AZU
Сделано все
Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Сделать простые правки на сайте на WP
Все сделали быстро и хорошо. Замечания подправили. Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
gi-stassy
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Сайт под ключ на Wordpress
Качественно и профессионально Виктор выполнил поставленную перед ним задачу. Спасибо!
Как всегда, с Вами приятно работать. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Веб-программирование
29 отзывов
$10/час
от $30от 3 часов
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