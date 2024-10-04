Сайт для обміну криптовалюти

Розробка сайту для обміну криптовалюти для компанії CoinifyNex. В рамках проекту нашою командою було розроблено дизайн сайту, розробку сайту з особистим кабінетом користувача, а також адміністративну панель де ведеться облік усіх операцій по обміну, та аналітика по цим операціям. В рамках проекту реалізована інтеграція системи з сторонніми сервісами (отримання курсів валют, багаторівнева верифікація користувача, двохфакторна аутоітентифікація як на самому сайті так і в адміністративній панелі.

Проект розроблено на Laravel