Необходим сбор и анализ данных об игровом балансе в игре Match Masters. Требуется информация о наградах турниров, условиях проведения турниров, прокачке кубков, игровых достижениях, механиках, акциях и настройках магазина. Все данные должны быть собраны быстро и точно.
Нужен IOS разработчик (Swift, Objective-C)
Только Украина!!! Агенства и компании не рассматриваются!
Есть проект, который уже в релизе. Он в основном написан на Objective-C. Суть работы - переписать проект с Objective-C на Swift + реализация новых задач. Больше деталей - реальному кандидату после подписания NDA
Загрузка - фулл тайм!
Старт - с 22.06.2021, возмозно раньше
Рейт - до 10$/час
Резюме и наличие опубликованных проектов - обязательно.
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