Нужен IOS разработчик (Swift, Objective-C)

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка351 просмотр

Только Украина!!! Агенства и компании не рассматриваются!

Есть проект, который уже в релизе. Он в основном написан на Objective-C. Суть работы - переписать проект с Objective-C на Swift + реализация новых задач. Больше деталей - реальному кандидату после подписания NDA

Загрузка - фулл тайм!

Старт - с 22.06.2021, возмозно раньше

Рейт - до 10$/час

Резюме и наличие опубликованных проектов - обязательно.

iOSSwift
4 года назад
den4uk1983
Виктор 
42 года
11 лет в сервисе
Был
13 часов назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад

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