Только Украина!!! Агенства и компании не рассматриваются!

Есть проект, который уже в релизе. Он в основном написан на Objective-C. Суть работы - переписать проект с Objective-C на Swift + реализация новых задач. Больше деталей - реальному кандидату после подписания NDA

Загрузка - фулл тайм!

Старт - с 22.06.2021, возмозно раньше

Рейт - до 10$/час

Резюме и наличие опубликованных проектов - обязательно.