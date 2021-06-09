Разработка нативного приложения для IOS (swift)

Добрый день! Ищем фрилансера на проект по разработке нативного приложения для IOS (SWIFT) по доставке готовой еды и продуктов. Дизайн готов, экраны описаны.

Схема работы:

Первую неделю на ежедневной основе делаете код-превью, специалист с нашей стороны дает ОС, дальше делаем реже, примерно раз в 1-2 недели.

Оплата на еженедельной основе.

Для выбора вас, как разработчика отправьте, пожалуйста, ссылку на ваш лучший проект подобного формата (обязательно IOS)