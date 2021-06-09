Необходимо написать графический интерфейс с набором дополнительных функций для портативного USB спектрометра, аналогичного https://raysid.com/#specification. Есть базовое приложение написанное на C++. Необходимо добавить функционал и сделать версии для разных устройств. Наличие опыта разроботки софта для научных исследований ...
Разработка нативного приложения для IOS (swift)
Добрый день! Ищем фрилансера на проект по разработке нативного приложения для IOS (SWIFT) по доставке готовой еды и продуктов. Дизайн готов, экраны описаны.
Схема работы:
Первую неделю на ежедневной основе делаете код-превью, специалист с нашей стороны дает ОС, дальше делаем реже, примерно раз в 1-2 недели.
Оплата на еженедельной основе.
Для выбора вас, как разработчика отправьте, пожалуйста, ссылку на ваш лучший проект подобного формата (обязательно IOS)
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