Разработка нативного приложения для IOS (swift)

$6500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок434 просмотра

Добрый день! Ищем фрилансера на проект по разработке нативного приложения для IOS (SWIFT) по доставке готовой еды и продуктов. Дизайн готов, экраны описаны.

Схема работы:

Первую неделю на ежедневной основе делаете код-превью, специалист с нашей стороны дает ОС, дальше делаем реже, примерно раз в 1-2 недели.

Оплата на еженедельной основе.

Для выбора вас, как разработчика отправьте, пожалуйста, ссылку на ваш лучший проект подобного формата (обязательно IOS)

iOSSwift
4 года назад
Burgsasha
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

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