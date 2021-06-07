Добрый день. Нужно разработать приложение на Xamarin Backend и дизайн готов. Нужно сверстать приложение и подключить бэк. Бюджет и сроки по договоренности.
Простой счетчик(визуализатор)зарплаты
Требуется сделать приложение "счетчик зарплаты" на андроид ( прим.9экранов).Это просто визуализатор твоей зарплаты (не корпоративное приложение)
Суть:
-Ты вставляешь цифры(ставка в час, часы работы, рабочий график и т.д., в настройках 1 экрана) и калькулятор приложения делит все цифры и просто отображает в “визуализированном счетчике”(2экран) каждую денежку по каждому рабочему часу, дню- соответственно меняется цифра счетчика :)
Особенности:
- два режима ( рабочий - когда человек работает в рабочие часы - работают цифры на счетчике и отображают сколько денег ты заработал, спящий режим - просто меняется дизайн и останавливаются цифры ожидая рабочего дня)
- Два языка (eng rus) ( перевод будет предоставлен)
- Сделать информационный виджет (дублирует данные о твоем доходе) на рабочем столе
- Сохранение значений параметров (юзер вводит данные которые должны сохраняться локально и не обнуляться)
- Настройка монетизации ( рекламный баннер).
- Пока что под 1 универсальный экран.
- Андроид разработка.Обязательные требованияОбязательно прочесть, и не ставить высокие суммы:
- макс бюджет 20.000
- выполнение 20 дней (макс 30 календ дней).
- свыше 30.000 не сотрудничаю.
- есть дизайн в фигме ( кастомный) 360х640 с которым придется работать
- Есть детальное тз где все описано.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна помощь с подготовкой ТЗ, выбора архитектуры и написания приложения для windows Приложение для общения в чате Юриста и Заказчика Примерно: https://docs.google.com/document/d/1wbxsxIGzo6nHJjmCOoPRwo0Qa160gpbJYJUa9wWNcTA/edit?usp=sharingМобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен человек, который свободно пишет приложения для App Store и Google PlayНа данный момент нужно поправить push в приложении для Google Play и внедрить в оба приложения FaceBook SDKМоб приложение представляет собой WebView - открывает ...Закрыт4 года назад
- $412
Здравствуйте! У нас есть собственное действующее Android-приложение с серверной частью. Приложение - Cordova, бэкэнд - CodeIgniter. Задачи: 1. Сделать "клон" нашего приложения (все исходники предоставляются) ...Закрыт4 года назад
Доработать функционал приложения на flutter. Подробное тз в вложенном файле! Актуально только для УКРАИНЫ!Закрыт4 года назад
Ищу исполнителя для приложения на Андроид бесплатного использования Wi-Fi, которое содержит базу бесплатных связок название сети - пароль. Если пользователь видит данную сеть - пароль вводится автоматически. Если пользователь вводит в ручную пароль ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Нужно помочь решить проблему с AVPlayer’om Подключённый Pod: https://github.com/sukov/CachingPlayerItem Мне она нужна для кэширования видео в моем приложении. В Example этой либы такой же кейс с ошибкой. ...Закрыт4 года назад
Помощь в написании новых возможностей в нашем приложении. Желательно опыт работы с stalker portal iptv, flussonic.ru Ссылка на приложение которое нужно дописывать https://play.google.com/store/apps/details?id=ihor.tv.megalinktv&hl=ru&gl=USМобильные приложения9 заявокЗакрыт4 года назад