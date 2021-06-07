Простой счетчик(визуализатор)зарплаты

Требуется сделать приложение "счетчик зарплаты" на андроид ( прим.9экранов).Это просто визуализатор твоей зарплаты (не корпоративное приложение)

Суть:

-Ты вставляешь цифры(ставка в час, часы работы, рабочий график и т.д., в настройках 1 экрана) и калькулятор приложения делит все цифры и просто отображает в “визуализированном счетчике”(2экран) каждую денежку по каждому рабочему часу, дню- соответственно меняется цифра счетчика :)

Особенности:

- два режима ( рабочий - когда человек работает в рабочие часы - работают цифры на счетчике и отображают сколько денег ты заработал, спящий режим - просто меняется дизайн и останавливаются цифры ожидая рабочего дня)

- Два языка (eng rus) ( перевод будет предоставлен)

- Сделать информационный виджет (дублирует данные о твоем доходе) на рабочем столе

- Сохранение значений параметров (юзер вводит данные которые должны сохраняться локально и не обнуляться)

- Настройка монетизации ( рекламный баннер).

- Пока что под 1 универсальный экран.

- Андроид разработка.Обязательные требованияОбязательно прочесть, и не ставить высокие суммы:

- макс бюджет 20.000

- выполнение 20 дней (макс 30 календ дней).

- свыше 30.000 не сотрудничаю.

- есть дизайн в фигме ( кастомный) 360х640 с которым придется работать

- Есть детальное тз где все описано.