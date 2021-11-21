Здравствуйте. Нужно опубликовать приложение в Apple Store. Приложение на С++. Есть полный файл проекта приложения со всеми нужными данными (ошибок в коде нет, фиксить код не нужно!) исходники и билд(.pkg). Аккаунт для публикации тоже есть. Нужно: 1. Создать ...