Здравствуйте! У нас есть простое приложение для погашения купонов (приложение vouchercart redeem) с авторизацией и сканированием QR-кодов купонов, которое позволяет сотрудникам, использующим систему vouchercart (веб-платформа), погашать купоны, приобретенные через платформу vouchercart.com. ...
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
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Необходим рабочий пример(код) перехода между storyboard Необходимо [list][*]Переход без передачи параметром[*]Переход с передачей параметров[/list]XcodeМобильные приложения4 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Есть приложение Vue.js написано на quasar, есть App Store Connect Develper аккаунт. Нужно настроить сборку в Xcode и выложить новую версию, и чтобы я в дальнейшем мог сам вылаживать обновления самостоятельноXcodeVue.jsЗакрытгод назад
Необходимо переделать шаблон отображения Нативной рекламыДля этого нужен разработчик с опытом внедрения Appodeal SDK под iOS, а также с опытом реализации или примерным пониманием составления кастомного шаблона Native Ad, 6 пункт - https://wiki.appodeal.com/en/ios/get-started/ad-types/native-ad, подробнее в ...Закрытгод назад
Здравствуйте. Нужно опубликовать приложение в Apple Store. Приложение на С++. Есть полный файл проекта приложения со всеми нужными данными (ошибок в коде нет, фиксить код не нужно!) исходники и билд(.pkg). Аккаунт для публикации тоже есть. Нужно: 1. Создать ...Мобильные приложения10 заявокЗакрытгод назад
Мы ищем разработчика IOS приложения для начинающего стартапа. Требования: -программист на языке Swift -опыт работы в программе Xcode Дальнейшее общение будет в телеграммМобильные приложения8 заявокЗакрытгод назад
Нужен начинающий программист, который поможет в создании приложения на мобильный телефон. Требования: -программист на языке Swift -программа в которой работаем - Xcode Оставляйте свои заявки Дальнейшее общение будет в телеграммXcodeSwiftСистемное программирование2 заявкиЗакрытгод назад
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрытгод назад
Здравствуйте, есть iOS приложение, работающее с библиотекой react-native-sketch-image, написанное в Xcode. Нужно расширить функционал библиотеки, добавить в нее новые функции для приложения. Нового много хотим добавить и будем дальше развивать само приложение с вами. Сама библиотека тут ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо выполнить лабораторную работу XCode Swift Описание: 1. Необходимо загрузить изображение и сделать скролл масштаб 2. Изображение загружаем из сети 3. 2 экрана: 1 табличка при нажатии на которую на 2 экране текст. 4. Тоже самое, что и в 3, ...XcodeSwiftЛабораторные работынет заявокЗакрыт2 года назад
Есть исходники игры на Unity, написанные на C#. Необходимо сделать мелкие доработки (поменять иконку, название) и собрать билд под iOS (в xCode на маке)а затем залить его в тестфлайт на моём аккаунте.Разработка игр5 заявокЗакрыт2 года назад
Есть исходники игры на Unity, написанные на C#. Необходимо сделать мелкие доработки (поменять иконку, название и айди рекламы) и собрать билд под iOS (в xCode на маке), а затем залить его в тестфлайт на моём аккаунте.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Нужно обновить библиотеки iOS приложения с использованием cocoapods. Исправить ошибки, возникающие при сборке приложения с новыми библиотеками. При необходимости и возможности доработать приложение. Приложение раньше собиралось со старыми библиотеками и старой версией Xcode. Использовать при разработке новый Xcode ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен2 года назад
Само приложение создано в этом сервисе [url=https://gonative.io/]https://gonative.io[/url] Надо опубликовать его в Appstore с помощью XCODE Сертификат разработчика получен Инструкции: [url=https://gonative.readme.io/docs/apple-app-store]https://gonative.readme.io/docs/apple-app-store[/url] [url=https://gonative.readme.io/docs/self-publishing-guide]https://gonative.readme.io/docs/self-publishing-guide[/url]Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно устранить ошибки в приложении для стриминга музыки на React Native для iOS. От предыдущего исполнителя получил билд, попытался протестировать его на маке, но билд не собрался и выдал ошибку. Задача: нужно проверить билд на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Разработать приложения для iOS. Стек: xCode и Swift Имеется дизайн с адаптивом и прототипом в Figma MVP-1 содержит порядка 50-ти классов, плюс-минус 10 Сформировано чёткое виденье какой нужен результат без возни с "а давайте попробуем то или то". Концепт MVP-1: организованное ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 года назад
Надо подготовить готовый WebView проект к публикации в магазине AppStore (webviewgold /несколько версий/ или ваши варианты). Для работы с xcode могу предоставить удаленный рабочий стол (если собственного железа нет). Техзадание: 1. Удалить лишний код (ads, facebook, трекеры ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 года назад
Доброго времени суток, необходимо создать приложение для iphone (пока без релиза, через TestFlight) и Android. Суть приложения - аналитика данных. Через api тянем данные с сайта. Сохраняем данные на сервер, по заранее заданным алгоритмам обрабатываем и ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо настроить в приложении автоматическую авторизацию через В Контакте. Имеется плагин cordova для авторизации через социальную сеть вконтакте. Необходимо обновить плагин (нативную часть - код, библиотеку вконтакте). Исполнителю предоставляется Xcode проект с возможностью запуска авторизации и ...XcodeCordovaЗакрыт2 года назад
Необходимо настроить в приложении автоматическую авторизацию через В Контакте. Имеется плагин cordova для авторизации через социальную сеть вконтакте. Необходимо обновить плагин (нативную часть - код, библиотеку вконтакте). Исполнителю предоставляется Xcode проект с возможностью запуска авторизации и ...XcodeCordovaЗакрыт3 года назад