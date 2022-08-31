Публикация приложения в AppleStore

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт10 заявок6924 просмотра

Здравствуйте. Нужно опубликовать приложение в Apple Store. Приложение на С++.

Есть полный файл проекта приложения со всеми нужными данными (ошибок в коде нет, фиксить код не нужно!) исходники и билд(.pkg). Аккаунт для публикации тоже есть.

Нужно:

1. Создать сертификат, идентификатор и профиль в dev аккаунте app store.

2. Привязать все нужные(созданные) подписи

3. Опубликовать приложение в app store.

Среда: x-code

Можно выполнить задачу по любой инструкции, например: https://blog.codemagic.io/how-to-code-sign-publish-ios-apps/

Основные требования:

1. Установленный Xcode

2. Опыт в публикации приложений

iOS
3 года назад
qast
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 часов назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
42 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
3 года назад
Кирилл
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наира
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Денис
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Влад
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владимир
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдана
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработчик CRM системы

    Требуется разработка CRM системы, интегрируемой с мобильными приложениями на Android и iOS, а также веб-версией. Ожидается создание функционала, обеспечивающего взаимодействие между приложением и системой.

    iOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • AR приложение (оживающие фото)

    Требуется разработка AR приложения для оживления открыток, с возможностью открытия по QR-коду без установки. При наведении на открытку должно воспроизводиться загружаемое видео. В интерфейсе необходимо реализовать меню для загрузки фото и видео. Ожидается использование существующего движка.

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SAMP MOBILE лаунчер

    Требуется разработка мобильного лаунчера для игры на SAMP сервере. Имеется готовый пример, который поможет в создании. Ожидается качественная реализация с учетом всех необходимых функций.

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нативное приложение android

    $500

    Необходимо разработать нативное приложение для Android, состоящее из 4 экранов, использующих типовые элементы. Техническое задание будет обсуждено отдельно, также потребуется согласование цены и сроков выполнения.

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Приложение ios

    Необходимо разработать мобильное приложение для iOS с возможностью кросс-платформенности на Android. Приложение должно содержать 5 экранов. Окончательная цена будет согласована до начала работы.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищется PHP разработчик на Yii2

    Требуется PHP разработчик на Yii2 для реализации backend мобильного приложения. Функционал включает авторизацию с помощью СМС, выдачу токена и создание Rest API, работающего с JSON. Необходима интеграция с Мегапланом для загрузки данных по договорам пользователей. Подробное ТЗ доступно.

    PHPYii
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать приложение для онлайн магазина кроссовок

    Требуется разработать мобильное приложение для онлайн магазина кроссовок. Необходимо проработать все аспекты функционала и дизайна, чтобы обеспечить удобство пользователей. Ожидается качественный и интуитивно понятный интерфейс, соответствующий современным стандартам.

    Мобильные приложения17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка мобильного приложения для IOS и Android.

    Требуется доработка мобильного приложения для платформ IOS и Android, предназначенного для проведения зарядных сессий владельцев электромобилей. Необходимы улучшения функциональности и пользовательского интерфейса.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Мобильное приложение

    Создайте мобильное приложение, аналогичное SimpleWine, для продажи алкоголя с возможностью оплаты по карте. Приложение должно быть удобным и функциональным, обеспечивая пользователям легкий доступ к товарам и безопасные транзакции.

    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    3 года назад