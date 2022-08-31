Требуется разработать гемблинг приложение для iOS и подготовить его к публикации в App Store. Ожидается минимальная цена, условия обсуждаемые.
Публикация приложения в AppleStore
Здравствуйте. Нужно опубликовать приложение в Apple Store. Приложение на С++.
Есть полный файл проекта приложения со всеми нужными данными (ошибок в коде нет, фиксить код не нужно!) исходники и билд(.pkg). Аккаунт для публикации тоже есть.
Нужно:
1. Создать сертификат, идентификатор и профиль в dev аккаунте app store.
2. Привязать все нужные(созданные) подписи
3. Опубликовать приложение в app store.
Среда: x-code
Можно выполнить задачу по любой инструкции, например: https://blog.codemagic.io/how-to-code-sign-publish-ios-apps/
Основные требования:
1. Установленный Xcode
2. Опыт в публикации приложений
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