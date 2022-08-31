Здравствуйте. Нужно опубликовать приложение в Apple Store. Приложение на С++.

Есть полный файл проекта приложения со всеми нужными данными (ошибок в коде нет, фиксить код не нужно!) исходники и билд(.pkg). Аккаунт для публикации тоже есть.

Нужно:

1. Создать сертификат, идентификатор и профиль в dev аккаунте app store.

2. Привязать все нужные(созданные) подписи

3. Опубликовать приложение в app store.

Среда: x-code

Можно выполнить задачу по любой инструкции, например: https://blog.codemagic.io/how-to-code-sign-publish-ios-apps/

Основные требования:

1. Установленный Xcode

2. Опыт в публикации приложений