Требуется разработка AR приложения для оживления открыток, с возможностью открытия по QR-коду без установки. При наведении на открытку должно воспроизводиться загружаемое видео. В интерфейсе необходимо реализовать меню для загрузки фото и видео. Ожидается использование существующего движка.