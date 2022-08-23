Требуется разработка мобильного лаунчера для игры на SAMP сервере. Имеется готовый пример, который поможет в создании. Ожидается качественная реализация с учетом всех необходимых функций.
Доработка мобильного приложения для IOS и Android.
Доработка мобильного приложения для IOS и Android.
Приложение для проведение зарядных сессий владельцев электромобилей.
Заявки фрилансеров
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