Требуется модификация модуля Xposed для работы с приложением такси Лайм. Необходимо устранить вход по ключам, так как разработчик модуля больше не доступен. Рассматривается возможность создания нового модуля с аналогичными функциями.
Apple developer program дать аккаунт для подписи приложения
apple developer program дать аккаунт для подписи приложения, без публикации
подписывать буду сам, только нужен аккаунт
бюджет 10$ оплата по готовности
Оставляйте телеграмм для связи
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется доработка мобильного приложения на React Native, связанного с AR. Задачи различной сложности по фронтенду и корректности работы API. Бекенд дорабатывать не нужно. Все подробности будут обсуждены с кандидатом.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать дизайн мобильного приложения на 8 экранов для платформ Android и iOS с тематикой спортивных соревнований. Ищем кандидатов с опытом и отзывами, готовых оперативно приступить к выполнению задачи.Закрыт3 года назад
Разработайте мобильное приложение для шеринга строительной техники, которое будет отображать местоположение машин на карте в реальном времени и позволит пользователям создавать заказы онлайн. Необходимо реализовать функционал, аналогичный существующим платформам для аренды техники.Закрыт3 года назад
Необхідно розробити мобільний додаток, який міститиме сім зображень, що автоматично змінюються на заставці та екрані блокування залежно від дня тижня. Додаток також повинен мати функцію відправки повідомлень користувачу. Потрібен досвід виводу додатків на маркетплейс.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо доработать Android приложение, связанное с новостным разделом сайта, для успешной публикации в Google Play. Требуется добавить динамический контент, кнопки и возможность оставлять комментарии. Прикреплены исходники приложения для ознакомления.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо найти программиста для доработки действующего iOS-приложения, которое частично перенесено на Flutter. Ожидается модернизация, исправление багов и дальнейшее сопровождение. Все задачи ставятся через Gitea.Закрыт3 года назад
Необходимо разработать Телеграм чат-бота с тремя пунктами меню: связь с менеджером, переход на сайт и формирование брифа. Бот должен задавать пользователю уточняющие вопросы в зависимости от выборов и предоставлять возможность скачать чек-лист в формате PDF.Мобильные приложения16 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать мобильное приложение для такси, включая все необходимые функции для удобства пользователей. Ожидается внимание к пользовательскому опыту и интерфейсу. Подробности о функционале будут предоставлены.Мобильные приложения13 заявокЗакрыт3 года назад