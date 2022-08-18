Требуется разработать PWA приложение на ReactJS для общения между бизнес-партнерами. Проект включает 22 экрана, готовую верстку и интеграцию с REST API и Websocket. Опыт коммерческой разработки на ReactJS обязателен. Ожидается ежедневная коммуникация и отчетность о прогрессе. Доступ к Wireframes предоставляется.
Дизайн мобильного приложения Android и iOS
Коллеги, Добрый день!
Требуется разработать дизайн мобильного приложения (8 экранов) для Android и iOS. Тематика спортивных соревнований.
Рассмотрю кандидатов с отзывами и опытом, готовые оперативно взяться за задачу.
Заявки фрилансеров
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