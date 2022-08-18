Дизайн мобильного приложения Android и iOS

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Закрыт4 заявки367 просмотров

Коллеги, Добрый день! 

Требуется разработать дизайн мобильного приложения (8 экранов) для Android и iOS. Тематика спортивных соревнований. 

Рассмотрю кандидатов с отзывами и опытом, готовые оперативно взяться за задачу.

AndroidiOS
3 года назад
afle
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