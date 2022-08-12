Ищется готовая технология для запуска автотестов сторонних приложений на iOS с использованием UIAutomation. Решение должно работать без Appium и обеспечивать стабильное тестирование интерфейса. Предоставьте подробности о реализованной технологии.
Создание сайта, приложения. Оптимизация и продвижение
Необходимо создать оптимизированный сайт, который будет корректно работать на разных устройствах с дальнейшим продвижением в поисковых системах Yandex и Google. На данный момент имеется логотип и название. Компания занимается оптовой продажей товаров ориентирована на западные рынки.
На сайте должна быть возможность совершать заказы.
Разработать мобильное приложение под android и ios
Заявки фрилансеров
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