Создание сайта, приложения. Оптимизация и продвижение

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки465 просмотров

Необходимо создать оптимизированный сайт, который будет корректно работать на разных устройствах с дальнейшим продвижением в поисковых системах Yandex и Google. На данный момент имеется логотип и название. Компания занимается оптовой продажей товаров ориентирована на западные рынки.

На сайте должна быть возможность совершать заказы.

Разработать мобильное приложение под android и ios

AndroidiOS
3 года назад
brimaxllcua
Александр 
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Был
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