Требуется разработка мобильного и web-приложения на платформе bubble.io или adalo. Имеются готовые макеты в Figma. Необходима интеграция с Битрикс24 и Stripe для реализации no-code решения.
IOS приложение.
Приложение на Swift c поддержкой IOS 10+. 3 экрана в приложении.
Работа с API. Получение и вывод данных, сохранение в избранные.
SDK которые нужны.
1) Facebook.
2) AppsFlyer.
3) OneSignal.
Публикация в APPSTORE
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