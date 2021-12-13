Требуется разработать мобильное приложение-книгу для Android с 5 панелями: визуальная часть, 3 текстовые панели и панель для ответов. Необходима анимация текста персонажа и система репутации с изменением значений для развития сюжета. Приложение должно быть оптимизировано для быстрой работы при наличии множества сцен в Unity.
Ищу специалиста, который подключиться к разработке. C# and Flutter
Привет!
Ищу специалиста, который сможет подключиться к разработке интересного проекта.
Приложение позволяет хранить всю информацию о ваших повторяющихся подписках (таких как Netflix, Youtube Premium, Pipedrive, Apple Music и другие подписки)
Разрабатывается на C# и Flutter (по времени 80-120 часов)
Присылайте ссылки на портфолио/GitHub.
В процессе работы будет код-ревью.
Спасибо!
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