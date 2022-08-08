Требуется редизайн приложения под MacOS с использованием Swift. Имеется техническое задание. Сроки выполнения 2-3 дня, бюджет 250$. Оплата по готовности.
Разработка чат-бот в Whatsapp
Нужен разработчик чат-бота в Whatsapp
Нужен бот с похожим функционалом:
https://telegram.me/DolgovAlexandr_bot
Бот будет использоваться в сфере продаж франшиз и маркетинга.
Нужен опытный специалист, чье портфолио можно посмотреть.
Также вы можете предложить свои цены на услуги, так как не знакомы с ценами на этом сегменте.
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