Нужен разработчик чат-бота в Whatsapp

Нужен бот с похожим функционалом: ​

https://telegram.me/DolgovAlexandr_bot

Бот будет использоваться в сфере продаж франшиз и маркетинга.

Нужен опытный специалист, чье портфолио можно посмотреть.

Также вы можете предложить свои цены на услуги, так как не знакомы с ценами на этом сегменте.