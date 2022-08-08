Разработка чат-бот в Whatsapp

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки210 просмотров

Нужен разработчик чат-бота в Whatsapp

Нужен бот с похожим функционалом: ​

https://telegram.me/DolgovAlexandr_bot

Бот будет использоваться в сфере продаж франшиз и маркетинга.

Нужен опытный специалист, чье портфолио можно посмотреть.

Также вы можете предложить свои цены на услуги, так как не знакомы с ценами на этом сегменте.

3 года назад
sashakoen1
Саша 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Михайло
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
3 года назад

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