Необходимо разработать копию TikTok с возможностью загрузки видео до 5 минут. Приложение должно включать начальный экран с логотипом, две вкладки: Подписки и Рекомендации, а также систему создания аккаунта через различные социальные сети. Дизайн и функционал будут обсуждены в личной переписке.
Сделать VPN приложения для IOS и выгрузка в Store
Работа будет не сложная, так как у меня имеются скрипты vpn и speed test сервисов!
В некоторых скриптах vpn уже есть speed test и админ панели!
Сервисы Speed test у меня есть и отдельно.
Настроить работоспособность админ панели.
Сделать дизайн приложения по моим прототипам и хотелкам!
Внутренний текст я предоставлю!
Ещё жду откликов сделать качественное, привлекающее внимание, продающее лого и превью скрины на этот сервис для Store.
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