Работа будет не сложная, так как у меня имеются скрипты vpn и speed test сервисов!

В некоторых скриптах vpn уже есть speed test и админ панели!

Сервисы Speed test у меня есть и отдельно.

Настроить работоспособность админ панели.

Сделать дизайн приложения по моим прототипам и хотелкам!

Внутренний текст я предоставлю!

Ещё жду откликов сделать качественное, привлекающее внимание, продающее лого и превью скрины на этот сервис для Store.