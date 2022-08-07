Сделать VPN приложения для IOS и выгрузка в Store

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Закрытнет заявок336 просмотров

Работа будет не сложная, так как у меня имеются скрипты vpn и speed test сервисов!

В некоторых скриптах vpn уже есть speed test и админ панели!

Сервисы Speed test у меня есть и отдельно.

Настроить работоспособность админ панели.

Сделать дизайн приложения по моим прототипам и хотелкам!

Внутренний текст я предоставлю!

Ещё жду откликов сделать качественное, привлекающее внимание, продающее лого и превью скрины на этот сервис для Store.

iOS
3 года назад
guest_165936011073
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад

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