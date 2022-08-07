Нужна копия тик тока(альтернатива). Дизайн объясню уже лично. Должен быть изначальный экран с логотипом. Потом загружаются видео. Две вкладки. Подписки и Рекомендации. Чтобы была возможность каждому человеку загружать свои видео до 5 минут. Профиль(в лс разъясню), создание аккаунта через разные соц сети и системы. Больше разъясню в лс.