Требуется специалист по платформам типа Bubble, Adalo, Glide или подобным для разработки мобильного приложения для салона красоты.

Список функций приложения:

Показывает список услуг, цены

Показывает список товаров, цены

Примеры работ мастеров

Показывает акции на услуги

Запись на процедуры

Чат с администратором или специалистом

Пуш уведомления о повторных процедурах

Отзывы клиентов, бизнес может модерировать

На стороне бизнеса формирует заявки

Отправляет статьи о новостях в сфере красоты

Проводит опрос клиентов

Проводит викторины, по результатам которой клиент может получить промокод для скидки

Формирует накопительную скидку по желанию бизнеса

Откликайтесь, если у Вас есть опыт работы с такими платформами и портфолио.