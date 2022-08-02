Требуется модификация приложения SSTP Connect для iOS. Необходимо изменить отображение серверов в разделе server, заменив их на звёздочки, как это сделано с паролями. Ожидается, что разработчик учтет функциональность и удобство использования приложения.
Создать на конструкторе мобильное приложение для салона красоты
Требуется специалист по платформам типа Bubble, Adalo, Glide или подобным для разработки мобильного приложения для салона красоты.
Список функций приложения:
Показывает список услуг, цены
Показывает список товаров, цены
Примеры работ мастеров
Показывает акции на услуги
Запись на процедуры
Чат с администратором или специалистом
Пуш уведомления о повторных процедурах
Отзывы клиентов, бизнес может модерировать
На стороне бизнеса формирует заявки
Отправляет статьи о новостях в сфере красоты
Проводит опрос клиентов
Проводит викторины, по результатам которой клиент может получить промокод для скидки
Формирует накопительную скидку по желанию бизнеса
Откликайтесь, если у Вас есть опыт работы с такими платформами и портфолио.
Заявки фрилансеров
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