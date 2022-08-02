Создать на конструкторе мобильное приложение для салона красоты

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки357 просмотров

Требуется специалист по платформам типа Bubble, Adalo, Glide или подобным для разработки мобильного приложения для салона красоты.

Список функций приложения:

Показывает список услуг, цены

Показывает список товаров, цены

Примеры работ мастеров

Показывает акции на услуги

Запись на процедуры

Чат с администратором или специалистом

Пуш уведомления о повторных процедурах

Отзывы клиентов, бизнес может модерировать

На стороне бизнеса формирует заявки

Отправляет статьи о новостях в сфере красоты

Проводит опрос клиентов

Проводит викторины, по результатам которой клиент может получить промокод для скидки

Формирует накопительную скидку по желанию бизнеса

Откликайтесь, если у Вас есть опыт работы с такими платформами и портфолио.

3 года назад
dtouch
52 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ильхом
 
32 года
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Александр
 
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