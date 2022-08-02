Приложение на телефон, с базой данных, с возможностью входа для (переводчиков, клиентов), с возможностью ввода/вывода денег (оплата услуг перевода), чат для клиента и переводчика, так же с возможностью аудиосвязи прямо в приложении.

﻿Все детали уточним. По оплате тоже.