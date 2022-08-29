1) https://platform.fatsecret.com/api/Default.aspx?screen=prem - подключение API либо к существующему приложению (https://github.com/ixandr1a/project1) либо с нуля новое приложение

2) подключение платежных сервисов (по аналогии mikawise.com - stripe)

3) доступ к приложению будет осуществляться через регистрацию на сайте mikawise.com

4) рекомендации по употреблению и спортивные и диетические программы для каждого продукта - предоставим для заполнения. или в админку вывести или залить в бд просто

5) приложение должно быть на 4 языках (перевод предоставляется)