MVP Гибридного приложения определения калорий по фото еды

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен9 заявок464 просмотра

1) https://platform.fatsecret.com/api/Default.aspx?screen=prem - подключение API либо к существующему приложению (https://github.com/ixandr1a/project1) либо с нуля новое приложение

2) подключение платежных сервисов (по аналогии mikawise.com - stripe)

3) доступ к приложению будет осуществляться через регистрацию на сайте mikawise.com

4) рекомендации по употреблению и спортивные и диетические программы для каждого продукта - предоставим для заполнения. или в админку вывести или залить в бд просто 

5) приложение должно быть на 4 языках (перевод предоставляется)

3 года назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

C4keFun
24 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$150
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Владимир
 
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