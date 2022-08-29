Требуется разработать финтех приложение для Android. Необходимо оживить API, а также реализовать дизайн, предоставленный в слитом макете. Ожидается опережение по срокам выполнения проекта.
MVP Гибридного приложения определения калорий по фото еды
1) https://platform.fatsecret.com/api/Default.aspx?screen=prem - подключение API либо к существующему приложению (https://github.com/ixandr1a/project1) либо с нуля новое приложение
2) подключение платежных сервисов (по аналогии mikawise.com - stripe)
3) доступ к приложению будет осуществляться через регистрацию на сайте mikawise.com
4) рекомендации по употреблению и спортивные и диетические программы для каждого продукта - предоставим для заполнения. или в админку вывести или залить в бд просто
5) приложение должно быть на 4 языках (перевод предоставляется)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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