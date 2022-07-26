Разработка апп (флаттер, flutter)

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Закрыт1 заявка342 просмотра

Только для фрилансеров с Украины!

Необходимо доработать приложение на флаттере.

Есть сделанный по быстрому прототип на флаттере (можно посмотреть в гуглмаркете).

Минимальная задача - реализовать новый дизайн.

Дизайн и исходник будет предоставлен.

Flutter
3 года назад
ki44321
Виктор 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 года назад

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