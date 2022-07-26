Необходимо вывести графики сенсоров (акселерометра и гироскопа) в мобильном приложении, совместив их для моделирования движения устройства в реальном времени. Требуется опыт работы с Kotlin, Java или Python и хорошее понимание физики и математики. Оплата по завершению задачи или раз в неделю, работа через трекер Hubstaff.