Создать простейшее серверное приложение на php или python

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Закрыт2 заявки375 просмотров

Приложение должно быть на моем web сбере и открытии банк,также мониторить все транзакции и балансы карт

+ желательно перебрасывать меж счетами внутри.

PHPPython
3 года назад
guest_16585121157798
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
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Был
6 дней назад
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Сергей
 
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