Требуется разработка простейшего серверного приложения на PHP или Python для мобильных приложений. Приложение должно открывать банк, мониторить все транзакции и балансы карт, а также обеспечивать возможность переброски средств между счетами внутри приложения.
Создание приложения на Андроид
Приложение необходимо для запуска проигрывателя 3D видео и управление им.
1. Запуск приложения осуществляется после получения сигнала об оплате. Количество импульсов определяет продолжительность работы приложения.
2. На начальном экране приложения запускается рекламная заставка с логотипом организации.
3. Далее следует короткий обучающий ролик как пользоваться прибором. Выбор темы ролика для показа, как увеличивать/уменьшать изображения, поворот биноскопа и т.д.
4. Основной экран приложения, на котором расположены превью роликов. Кнопками выбора (верх/вниз) задается тот или иной ролик. Выбранный ролик подсвечивается. Кнопкой (выбор) запускается проигрывание ролика. Кнопкой (отмена) вызывается окно подтверждения (да/нет) возможно отменить проигрывание ролика в любой момент.
5. Проигрывание сферического видео ролика. Необходимо кнопкой (ближе/дальше) приближать/отдалять изображение на ролике. Кнопка (отмена) может прервать проигрывание ролика и выйти в основной экран приложения. На экране так же отображается время проигрывания ролика.
6. При увеличении изображения до определенного размера хотелось бы услышать аудиотрек соответствующий данному сектору просмотра.
Приложение на Андроид. Взаимодействие с клавиатурой и терминалом оплаты осуществляется через com порт. На устройство приходит код клавиши, в течении 100мс устройство должно ответить на код кодом для подтверждения нажатия клавиши. До тех пор пока нажатие не подтверждено код клавиши будет отправляться повторно. Графические материалы и звуковая дорожка предоставляются Заказчиком. Размер приложение на весь телефон 16 Г
Дополнительные функции или отдельное приложение: геоположение - фиксация положения смартфона в системе GPS, подача сигнала при смещении этого положения. Прекращение заряда смартфона - подача сигнала при отключении заряда батареи смартфона.
Выбранный исполнитель
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