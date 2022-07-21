Необходимо разработать метод для обработки подписок в iOS приложении на golang. Задача включает интеграцию с API Smartcar для отключения подписок пользователей и обработку уведомлений о подписках из Apple. Требуется создать функционал, который позволит матчить подписку с авторизованным пользователем, используя Adapy. Обсуждение возможностей Adapy и взаимодействие с iOS разработчиком будет обеспечено.