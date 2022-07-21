Создать простейшее серверное приложение на php или python

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Закрыт2 заявки574 просмотра

Приложение должно быть на моем web сбере и открытии банк,также мониторить все транзакции и балансы карт

+ желательно перебрасывать меж счетами внутри.

PHPPython
3 года назад
guest_16585121157798
3 года в сервисе
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
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Был
6 дней назад
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Данил
 
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Был
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3 года назад

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