Разработка iOS-Webview приложения

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок457 просмотров

Разработка и загрузка приложения с Webview в App Store. Аккаунт для размещения предоставляем, оплата по факту прохождения модерации. Подробности при личном общении

iOS
3 года назад
piro_std
Тимур 
35 лет
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Был
3 года назад

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Алексей
 
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Андрей
 
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Георгий
 
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6 дней назад
7 отзывов
3 года назад

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