Суть проблемы: Есть приложение "Денежные переводы и займы". Если авторизовываемся в нем через реальное устройство, то приложение спокойно отправляет 2 перевода. После 2х переводов уже не дает совершать платежи. Если мы хотим на этом устройстве авторизоваться под другим аккаунтом, то уже выдает ошибку при авторизации, хотя дает авторизоваться с прошлым аккаунтом.

В данный момент решение максимально неудобное: находить реальные девайсы, но на несколько переводов, дальше эти девайсы нам не нужны. Этот способ дорогой и костыльный.

На популярных эмуляторах при авторизации через номер телефона всегда появляется ошибка.

Чего мы желаем:

Эмулятор андройда, что бы мы могли его как-то легко клонировать или какое-то решение с профилями, где разные imei, рекламные id и т.д.

Должен скрываться трафик, что все идет с эмулятора, так же приложение не должно знать, что запущено в эмуляторе.

Что бы там работало приложение, мы могли совершать переводы и авторизовываться не только с одного аккаунта.

Все это должно работать из под прокси.

Мы авторизовываемся с российских номеров из под российских мобильных прокси. Все это можем предоставить для теста.

Ссылка на приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.tsk.ftc.bender.qpay

Рассматриваются те, у кого уже есть похожие кейсы или опыт в реверс-инженеринге android приложений.