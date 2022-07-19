Необходимо доработать мобильное приложение HumorOn, связанное с анекдотами и рекламой, и выгрузить его в Apple Store и Google Play. Приложение требует изменений как по фронтенду, так и по бэкенду. Используемые технологии: Capacitor, Drupal, Vue.js.
Антидетект android эмулятора для приложения
Суть проблемы: Есть приложение "Денежные переводы и займы". Если авторизовываемся в нем через реальное устройство, то приложение спокойно отправляет 2 перевода. После 2х переводов уже не дает совершать платежи. Если мы хотим на этом устройстве авторизоваться под другим аккаунтом, то уже выдает ошибку при авторизации, хотя дает авторизоваться с прошлым аккаунтом.
В данный момент решение максимально неудобное: находить реальные девайсы, но на несколько переводов, дальше эти девайсы нам не нужны. Этот способ дорогой и костыльный.
На популярных эмуляторах при авторизации через номер телефона всегда появляется ошибка.
Чего мы желаем:
Эмулятор андройда, что бы мы могли его как-то легко клонировать или какое-то решение с профилями, где разные imei, рекламные id и т.д.
Должен скрываться трафик, что все идет с эмулятора, так же приложение не должно знать, что запущено в эмуляторе.
Что бы там работало приложение, мы могли совершать переводы и авторизовываться не только с одного аккаунта.
Все это должно работать из под прокси.
Мы авторизовываемся с российских номеров из под российских мобильных прокси. Все это можем предоставить для теста.
Ссылка на приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.tsk.ftc.bender.qpay
Рассматриваются те, у кого уже есть похожие кейсы или опыт в реверс-инженеринге android приложений.
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