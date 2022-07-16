Teleportado

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок620 просмотров

Здравствуйте. 

Делаем стартап в Варшаве. Предлагаем Вам присоединиться к нашей команде.

Ваш интерес – работа над интересным проектом с последующей долей в компаниях.

3 года назад
guest_16578047265324
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Заявки фрилансеров

Сергей
 
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