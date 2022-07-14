Требуется собрать два макета мобильных приложений на Android по шаблону в AdobeXD. Задача включает копирование 8 экранов одного приложения с заменой стилей кнопок, создание логотипа и скриншотов для публикации в Плей Маркет.
Сделать приложение с WebView на котлине
Нужно приложение с WebView на котлине. Ссылка на страницу должна быть зашифрована и расшифровываться в самом приложении(https://encode-decode.com/aes256-encrypt-online/ буду пользоваться этим). Так же нужно добавить фильтр по странам. Подписать в коде нужное(чтобы я сам разобрался). Приложение не должно вылетать при сворачивании, переворачивании, копировании текста и т.д. Добавить для веса самого приложения всякого разного на ~30мб.
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