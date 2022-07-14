Нужно приложение с WebView на котлине. Ссылка на страницу должна быть зашифрована и расшифровываться в самом приложении(https://encode-decode.com/aes256-encrypt-online/ буду пользоваться этим). Так же нужно добавить фильтр по странам. Подписать в коде нужное(чтобы я сам разобрался). Приложение не должно вылетать при сворачивании, переворачивании, копировании текста и т.д. Добавить для веса самого приложения всякого разного на ~30мб.