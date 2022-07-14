Сделать приложение с WebView на котлине

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Закрыт4 заявки388 просмотров

Нужно приложение с WebView на котлине. Ссылка на страницу должна быть зашифрована и расшифровываться в самом приложении(https://encode-decode.com/aes256-encrypt-online/ буду пользоваться этим). Так же нужно добавить фильтр по странам. Подписать в коде нужное(чтобы я сам разобрался). Приложение не должно вылетать при сворачивании, переворачивании, копировании текста и т.д. Добавить для веса самого приложения всякого разного на ~30мб.  

3 года назад
saiko_O
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