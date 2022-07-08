Добрый день)

Задача следующая:

есть пакет для golang: https://github.com/paralin/go-dota2

Он позволяет получать в режиме реального времени данные матчей игры Dota

Нам нужно от исполнителя: сделать приложение с rest-api, при запросе к которому мы будем получать данные от go с пакета go-dota2 (можно сказать своеобразный прокси сервер который будет забирать данные, отдавать json с ними) + естественно это все залить и настроить у нас на сервере