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Закрыт11 заявок384 просмотра

1. Когда клиент пишет /start нужно отобразить определенный текст.

2. Когда клиент пишет не в рабочее время, нужно отобразить определенный текст

3 года назад
guest_1657016801124
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Давид
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Катерина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вадим
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Степан
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Дмитрий
 
29 лет
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Был
3 года назад
3 года назад
Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
3 года назад
Алексей
 
41 год
10 лет в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Ярослав
 
24 года
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3 года назад
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Михаил
 
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3 года назад

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