- Функции программы:

Пересылка всех сообщения с телефона -- в Telegram бот ( дублирование ) - Как это работает: Пользователь загружает ссылку на программу с "сайта", после чего устанавливает её на телефон[Android], и программа дублирует все сообщения -- которые приходят в Telegram бот в формате: --Номер телефона ( телефона на котором она установлена ) ----Название сервиса который прислал смс ----Текст сообщения --Если возможно, нужно сделать возможность отключения через бот приход смс, от того, или иного телефона. То есть, если сегодня не нужно смс с телефона 1, есть возможность его отключить. Также ещё нужно сделать, если на телефон захожу в это приложение, там по центру одна кнопка вкл/выкл (одна не на что не влияет просто чтобы не пустой экран был )Выглядит как приложение публичное: sms forwarder только для частного использования и без подключения, бот каждый отдельный телефон бот.