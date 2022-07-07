- Функции программы пересылать все сообщения с телефонов в Telegram бот ( дублировать ) Как это работает: Человек(я) загружаю программу с "сайта" после чего устанавливаю её на телефоны[Android] и все по факту она дальше дублирует все мои сообщения что приходят мне в 1 телеграм бот в формате: Номер телефона ( телефона на котором она стоить ) Название сервиса который прислал смс Текст сообщения--- Если можешь то можно ещё сделать чтобы я через бот мог отключать смс приход от того или иного телефона то есть если мне не нужно сегодня смс с телефона 1 я его отключаю. Также ещё можно сделать если я на телефона захожу в это приложение то там по центру одна кнопка вкл/выкл (одна не на что не влияет просто чтобы не пустой экран был )Что-то похоже как приложение публичное: sms forwarder только для частного использования и без подключения бот каждый отдельный телефон бот а