Swift, тема перечисления , обьяснить как сделать, и выполнить удаленно

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка346 просмотров

Для выполнения рекомендуется использовать playgroundНаписать перечисление, содержащее в себе устройства apple (для упрощения можно взять 5-7 устройств, включающий iPhone, iPad), перечисление должно поддерживать протокол CustomStringConvertible (https://developer.apple.com/documentation/swift/customstringconvertible) и выводить свое описание, также должны быть реализованы свойства:

  • размер экрана в пикселях (можно использовать CGSize структуру или написать свою - с height width параметрами)
  • булевая (Bool) переменная отвечающая iPad это или нет
Swift
3 года назад
guest_16566977274517
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработка приложения для ios

    Создание мобильного приложения для iOS и Android, предназначенного для бронирования отелей и ресторанов. Необходимо разработать интуитивно понятный интерфейс и функционал для удобства пользователей.

    iOS
    Мобильные приложения17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка Модуля регистрации/авторизации

    $810

    Требуется разработка модуля регистрации и авторизации для мобильного приложения. Включает в себя аутентификацию пользователей, генерацию токенов, юнит-тестирование и валидацию по почте. Также необходимо создать docker-compose среду с настройками безопасности. Ожидается демонстрация работы модуля через API и видео-отчет.

    Docker
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Android studio

    Необходимо изменить камеру на другую или изменить разрешение в эмуляторе Android 8.0 x86. Ищется помощь в настройке и решении данной задачи.

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка приложения для знакомств iOS

    Требуется найти готовый шаблон приложения для знакомств на iOS, который можно купить или скачать бесплатно. Необходимо изменить логотип, название и настроить все элементы под наш проект. Все расходы по закупке шаблонов берём на себя.

    iOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Лаунчер

    Требуется разработать лаунчер для мобильной версии SAMP, который будет обеспечивать автоустановку игрового мода. Основное внимание уделите удобству использования и функциональности. Лаунчер должен быть простым в настройке и интуитивно понятным для пользователей.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка игрового приложения для IOS/Android

    Требуется разработать игровое приложение для IOS и Android с бесплатным контентом и платными функциями. Игра на отгадывание картинок с несколькими уровнями сложности, возможностью выбора языка и регистрации. Дизайн должен быть минималистичным, с возможностью подгрузки нового контента. Передача прав на приложение заказчику обязательна.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение ios android

    Требуется разработка мобильного приложения для сервисных инженеров и их клиентов. Приложение должно быть совместимо с iOS и Android, обеспечивая удобный интерфейс и функционал для эффективного взаимодействия.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • POST запрос в Android Studio JavaScript

    Разработайте функционал для выполнения POST запроса к API Яндекс.Билеты в Android приложении. Из полученного JSON выведите массив проданных билетов. Реализуйте отображение информации о билете (положение, ряд, место, стоимость) через toast при наличии штрих-кода в массиве. Сканер штрих-кодов уже работает, требуется решить проблему с запросом.

    AndroidJavaScript
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад