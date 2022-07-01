Создание мобильного приложения для iOS и Android, предназначенного для бронирования отелей и ресторанов. Необходимо разработать интуитивно понятный интерфейс и функционал для удобства пользователей.
Мобильное приложение android и ios
Нужно мобильное приложение под android и ios.
Внутри только фотогафии и текст.
Долгосрочное сотрудничество.
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