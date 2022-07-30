Являюсь android-разработчиком со стажем ~5 лет, несколько лет работал в команде, также есть опыт разработки соло.

Усидчив, внимателен, сосредоточен на работе, если она приносит удовольствие.

Люблю писать, общаться, учиться.

Некоторое время вел группу по программированию для начинающих: vk.com/progschool927

Иногда пишу статьи на хабрахабрe: https://habr.com/users/velkonost/posts

В общем, тесно связан с программированием, из чего следует уверенное пользование ПК, частый онлайн, быстрообучаемость