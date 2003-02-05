Необходима помощь в подборе ключевых слов, названия и описания для продажи молодежной обуви на платформе Deal.by. Основные запросы связаны с Nike, adidas, New Balance. Обувь премиум качества, ориентированная на молодежь 12-23 лет. География: Минск и другие города Беларуси. Максимальная длина ключевых слов, описания и названия - 250 символов.