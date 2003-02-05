Требуется написать отзыв в виде переписки для магазина кроссовок, ориентируясь на мужчин из Беларуси. Пример отзыва предоставляется. Оплата составляет 5 р. При отклике необходимо указать ссылку на Instagram-аккаунт.
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется настроить таргетированную рекламу в Instagram для магазина кроссовок. Основная цель — получение сообщений от клиентов. Портрет аудитории уже определен. Создание креативов не требуется, все остальные детали будут обсуждены в личных сообщениях.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется настроить таргетинг для магазина кроссовок в Instagram. Необходимо провести настройку без использования креативов. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом целевой аудитории.Системное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется отредактировать фотографию в Photoshop, используя предоставленный пример. Необходимо подготовить финальное изображение с белым фоном и записать видео, демонстрирующее процесс обработки. Обратите внимание на бирюзовый цвет как итоговый результат.Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходима помощь в подборе ключевых слов, названия и описания для продажи молодежной обуви на платформе Deal.by. Основные запросы связаны с Nike, adidas, New Balance. Обувь премиум качества, ориентированная на молодежь 12-23 лет. География: Минск и другие города Беларуси. Максимальная длина ключевых слов, описания и названия - 250 символов.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработать дизайн сайта на основе примера hornheroes.com с точным воспроизведением. Необходимо поменять местами иконки социальных сетей и сдать готовую работу. Обратите внимание на детали и соответствие оригиналу.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт2 года назад