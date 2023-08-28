Написать отзыв инстаграм. только Беларусы

КопирайтингЗакрыт10 заявок42 просмотра
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Нужен отзыв в виде переписки для магазина кроссовок, только мужчины

При отклике оставляйте ссылку на инстаграм аккаунт

Что нужно написать скину

Оплата: 5 р

Пример отзыва на фото ниже

4 месяца назад
Yakovv
Яков 
26 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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