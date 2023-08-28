Написать отзывы на Яндекс

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КопирайтингЗакрыт112 заявок469 просмотров
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Задача

Написать 2-3 отвыва. Один опубликованный отзыв 50р. ни каких денег, карт и остальной разводняк от вас не нужно) 5-10мин Вашего времени! Текста предоставляем, сочинять не нужно) Отзывов полно, так что пишите, всем работы хватит!

3 месяца назад
ValeriaSvetikova
Валерия 
33 годаРоссия
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
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