Написать книгу 30 000 слов на тему Родительство

Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать книгу, на тему "родительства", подробности получите только после общения. Пожалуйста, чтоб рассмотрели вашу кандидатуру, приложите примеры ваших работы - книги которые вы уже писали. Укажите, какую сумму вы хотите за эту работу.
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