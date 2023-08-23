Написать превью цветочного магазина

$10
КопирайтингЗакрыт47 заявок146 просмотров
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Требуется копирайтер для создания привлекательного описания для нашего уникального цветочного магазина. Мы являемся особым местом, где можно насладиться красотой и шармом цветов, которые безусловно являются исключительными.

Идеальный кандидат сможет красиво и убедительно описать атмосферу нашего магазина. Мы стремимся предлагать концептуальные и оригинальные цветочные ароматы, отличающиеся не только свежестью, но и элегантностью.

Главной задачей копирайтера является передача клиентам особого чувства удовлетворения от каждого визита в наш магазин. Наша команда также дорожит индивидуальным подходом к каждому клиенту, что делает нас уникальными.

Важно передать потому, что посетители будут приходить к нам, чтобы разделить свои чувства с помощью цветов, и мы готовы сделать их эмоции подлинными и незабываемыми. Наш магазин - идеальное место для всех, кто ищет вдохновение, красоту и уют.

Требования:

- Креативность и умение придать тексту изысканность и элегантность.

- Знание основных принципов цветоведения и флористики.

- Опыт работы с цветочными магазинами или в сфере красоты и эстетики будет плюсом.

Если вы готовы добавить чарующую нотку к нашему уникальному цветочному магазину, приглашаем вас поделиться своими идеями и креативностью, чтобы вместе делать наши цветы еще более классными и потрясающими. Добро пожаловать в мир красоты и гармонии! объем до 2000 символов

4 месяца назад
guest_1692976772730
Украина
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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