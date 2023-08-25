Потрібен автор зі знанням української та англійської для наповнення сайту на тему igaming, інтернет маркетинг, партнерські програми. Сайт буде щоденно наповнюватись невеличкими новостними статтями. Розмір однієї статті 300-400 слів. Стаття пишеться українською та переводиться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Чат-менеджер
Информация о работодателе: Мы Digital-агенство которое предоставляет различные маркетинговые услуги(реклама, упаковка соц.сетей и ТД)
Основные обязанности: Отправлять готовое сообщение по базе Вотсап. Более подробно будет в инструкции(файл в конце вакансии). Пока что одно направление, если будете справляться - будет и второе.
Требования к кандидату: Подходит:
студентам, школьникам
мамам в декрете
для удаленной подработки
Условия работы:
Занятость: 2-3 часа
график свободный
Частичная занятость
Зарплата до 19000 ?
Частичная занятость Зарплата до 19000 ? Место работы • Удаленная работа
Инструкция: https://docs.google.com/document/d/1JeLt4cypJZOPVtI4AF6sQCuMe-CIIeI1LmrnP-pDWks/edit?usp=sharing
Контакты:
Telegram: ilya target02
- Похожие заказы
- $130Копирайтинг21 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $300
Приветствую талантливых и креативных копирайтеров! Мы ищем специалиста, который сможет написать увлекательные и информативные статьи на тему 'Арбитраж трафика'. Если вы разбираетесь в этой области и умеете донести сложные концепции до широкой аудитории, мы ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $1
Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.Завершен4 месяца назад
- $1
Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі напишу в особистих повідомленнях.Завершен4 месяца назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Обзор на сервиса Capitalist (Капиталист) Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов ...Закрыт3 месяца назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Обзор на сервиса по заработку VKSerfing Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за ...Закрыт3 месяца назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Обзор на сервиса Proxy Seller Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Обзор на сервис Букварикса Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Обзор хостинга Таймвеб Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Обзор кредитной карты от Газпромбанка - "180 дней" Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. ...Завершен3 месяца назад