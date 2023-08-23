Написать обзор на сервиса Proxy Seller

КопирайтингЗакрыт5 заявок21 просмотр
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Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Обзор на сервиса Proxy Seller

Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием.

По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов.

Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе буду еще у вас статьи заказывать.

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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания.

4 месяца назад
wordisandre
Андре 
31 годКазахстан
6 месяцев в сервисе
Был
4 дня назад
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