Компания "Limerence" набирает сотрудников в должность чат менеджер для онлайн ведения клиентов в чате.

НИКАКИХ ЗВОНКОВ!!!

Наша компания может гарантировать вам высокую зарплату и своевременные выплаты без задержек.

Мы ищем именно тебя, если ты:

- ответственный

- уверенный пользователь ПК

-качественный доступ к сети Интернет; -креативность;

-высокие амбиции и активная жизненная позиция.

- умение понимать потребности клиента

- целенаправленность и нацеленность на результат Какие условия мы готовы предложить тебе?

- работу в режиме Home Office

- Есть возможность выбора графика

- ЗП от 25 000 гривен

- опыт работы не обязателен Какие обязанности будут у тебя?

- быстрое реагирование на входящие запросы

- грамотная коммуникация с клиентами

Заинтересован в нашей вакансии и отвечаешь требованиям? Ждем твоего ответа через telegram: +380 98 640 27 87/ @sonyaanm