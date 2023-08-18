Чат-менеджер

Информация о работодателе: Мы Digital-агенство которое предоставляет различные маркетинговые услуги(реклама, упаковка соц.сетей и ТД)

Основные обязанности: Отправлять готовое сообщение по базе Вотсап. Более подробно будет в инструкции(файл в конце вакансии). Пока что одно направление, если будете справляться - будет и второе.

Требования к кандидату: Подходит:

??студентам, школьникам

??мамам в декрете

• для удаленной подработки

Условия работы:

??Занятость: 2-3 часа

??график свободный

??Частичная занятость

??Зарплата до 19000 ?

Частичная занятость Зарплата до 19000 ?

-Место работы

-Удаленная работа

Контакты:

Telegram: ilya target02