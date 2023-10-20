Мене звати Анастасія, живу в Одесі. Працюю у сфері SEO просування та копірайтінг. Працюю з Google ADS і Serpstat. Знаю, як працює пошуковий робот, тому мої статті та сайти успішно індексуються.

По бюджету завжди можемо домовитись)