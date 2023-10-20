nastya-romanova

Анастасія nastya-romanova

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад

Мене звати Анастасія, живу в Одесі. Працюю у сфері SEO просування та копірайтінг. Працюю з Google ADS і Serpstat. Знаю, як працює пошуковий робот, тому мої статті та сайти успішно індексуються.

 

По бюджету завжди можемо домовитись)

#3WhatsApp
#4TikTok
#8Поиск информации
#16Украинский язык
#30Написание обзоров
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#829
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

mahkamovvlad
20 лет
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
год назад
Музыка из тиктока в папку
TikTokWhatsAppПоиск информации
Всё сделано: четко, в сроки и с хорошим отношением.
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
15 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Украинский языкНаписание обзоров
Гарно виконана робота
Дякую за довіру!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$200/час
от $150от 3 дней
#856