Мене звати Анастасія, живу в Одесі. Працюю у сфері SEO просування та копірайтінг. Працюю з Google ADS і Serpstat. Знаю, як працює пошуковий робот, тому мої статті та сайти успішно індексуються.
По бюджету завжди можемо домовитись)
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#829
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
год назад
TikTokWhatsAppПоиск информации
Всё сделано: четко, в сроки и с хорошим отношением.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество!
$1
10 баллов
2 года назад
Украинский языкНаписание обзоров
Гарно виконана робота
Ответный отзыв
Дякую за довіру!
Копирайтинг
1 отзыв
$200/час
от $150от 3 дней
#856