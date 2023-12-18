Создаю дизайн, который выделит вас среди остальных:)

Привет, я Маша, веб-дизайнер (Figma) и верстальщик, специализирующийся на платформе Tilda. По первому образованию я филолог, поэтому с легкостью напишу тексты для вашего сайта :) Моя страсть - создавать уникальные и привлекательные сайты, которые не только красивы, но и эффективны. Я стремлюсь к идеальной синергии между дизайном и функциональностью.



Мой Беханс: https://www.behance.net/anya_fox/projects

Мой Tilda experts: https://experts.tilda.cc/meyrin

Мой Телеграмм: https://t.me/ribeloma