meyrindisign

Мария meyrindisign

 
28 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Создаю дизайн, который выделит вас среди остальных:)

Привет, я Маша, веб-дизайнер (Figma) и верстальщик, специализирующийся на платформе Tilda. По первому образованию я филолог, поэтому с легкостью напишу тексты для вашего сайта :) Моя страсть - создавать уникальные и привлекательные сайты, которые не только красивы, но и эффективны. Я стремлюсь к идеальной синергии между дизайном и функциональностью.

Мой Беханс: https://www.behance.net/anya_fox/projects
Мой Tilda experts: https://experts.tilda.cc/meyrin
Мой Телеграмм: https://t.me/ribeloma

#12ГИС
#1WhatsApp
#2Съёмка видео
#3Canva
#9Tilda
#14Дизайн мобильных приложений
#14Написание текстов
#19Отрисовка логотипов
#28Дизайн лендингов
#37Верстка лендингов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#173
рейтинг фрилансера
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0 из 5
ТОП-10
Баннеры
ТОП-50
Сайты «под ключ»
ТОП-50
Дизайн сайтов

Портфолио

Отзывы заказчиков

guest_16468383420725
3 года в сервисе
Был
год назад
17 отзывов
$50
10 баллов
год назад
Дополнить сайт на Tilda
Tilda
Качество, ответственность и работа в срок - это всё про Марию. Будем работать дальше.
Спасибо Александру за интересный проект, четкую постановку задач, быструю коммуникацию и комфортное сотрудничество. Буду рада поработать с вами еще:)
Ответный отзыв
freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад
$100
10 баллов
год назад
Создание шаблонов меню бордов
Canva
Все отлично! Рекомендую!
Всё хорошо, приятно работать! :)
Ответный отзыв
bicomm
42 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
$70
10 баллов
год назад
Доработка косметически дизайн сайта profsto.com
2ГИСWhatsAppДизайн сайтовОтрисовка логотипов
Качественное выполнение работы, все в оговоренные сроки, меня все утроило на 100%, рекомендую!
Задача поставлена хорошо, быстрая коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству этого заказчика
Ответный отзыв
LegbI4
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
год назад
Дизайн email письма
Figma
Все быстро и качественно! Спасибо!
Очень приятно было работать! Надеюсь на будущее сотрудничество:)
Ответный отзыв
aleksandra1993
Александра 
31 год
9 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$5
10 баллов
год назад
Меню А3
Все отлично! результат очень порадовал! рекомендую!
Всё хорошо
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
7 отзывов
$7/час
от $40от 3 дней
#36
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2 отзыва
$8/час
от $45от 3 дней
#30
Баннеры
1 отзыв
$6/час
от $10от 1 дня
#10
Интернет-магазины
нет отзывов
$9/час
от $80от 7 дней
#629