Создаю дизайн, который выделит вас среди остальных:)
Привет, я Маша, веб-дизайнер (Figma) и верстальщик, специализирующийся на платформе Tilda. По первому образованию я филолог, поэтому с легкостью напишу тексты для вашего сайта :) Моя страсть - создавать уникальные и привлекательные сайты, которые не только красивы, но и эффективны. Я стремлюсь к идеальной синергии между дизайном и функциональностью.
Мой Беханс: https://www.behance.net/anya_fox/projects
Мой Tilda experts: https://experts.tilda.cc/meyrin
Мой Телеграмм: https://t.me/ribeloma
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#173
рейтинг фрилансера
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0 из 5
ТОП-10— Баннеры
ТОП-50— Сайты «под ключ»
ТОП-50— Дизайн сайтов
Портфолио
- Дизайн лендинга-визитки для бота в Telegram20 просмотров
- Дизайн для сайта магазина осветительных приборов56 просмотров
- Дизайн сайта для бургерной56 просмотров
- Big b tour - сайт для автопробега по странам Балтики28 просмотров
- Дизайн для компании по изготовлению башенных часов45 просмотров
- Веб-дизайн и лого для компании по наружной рекламе60 просмотров
- Лендинг для фермы + верстка на Тильде37 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
год назад
Tilda
Качество, ответственность и работа в срок - это всё про Марию. Будем работать дальше.
Ответный отзыв
Спасибо Александру за интересный проект, четкую постановку задач, быструю коммуникацию и комфортное сотрудничество. Буду рада поработать с вами еще:)
$100
10 баллов
год назад
Canva
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Всё хорошо, приятно работать! :)
$70
10 баллов
год назад
2ГИСWhatsAppДизайн сайтовОтрисовка логотипов
Качественное выполнение работы, все в оговоренные сроки, меня все утроило на 100%, рекомендую!
Ответный отзыв
Задача поставлена хорошо, быстрая коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству этого заказчика
$15
10 баллов
год назад
Figma
Все быстро и качественно! Спасибо!
Ответный отзыв
Очень приятно было работать! Надеюсь на будущее сотрудничество:)
$5
10 баллов
год назад
Все отлично! результат очень порадовал! рекомендую!
Ответный отзыв
Всё хорошо
Дизайн сайтов
7 отзывов
$7/час
от $40от 3 дней
#36
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$8/час
от $45от 3 дней
#30
Баннеры
1 отзыв
$6/час
от $10от 1 дня
#10
Интернет-магазины
нет отзывов
$9/час
от $80от 7 дней
#629