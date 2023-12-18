Разработать дизайн визитки для бизнес такси. На обложку mercedes(если уместно) + надпись бизнес такси или вип такси, 24/7 Трансфер Минск-аэропорт Поездки по всей РБ И контакт. Рефы: ...
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Здравствуйте! Нужно сделать меню А3 формата (альбомный) одностороннее. суши роллы и напитки. Фото скину . По цвету что то яркое. Не чёрное.
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