Меню А3

$5
Дизайн продукцииЗавершен7 заявок62 просмотра
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Здравствуйте! Нужно сделать меню А3 формата (альбомный) одностороннее. суши роллы и напитки. Фото скину . По цвету что то яркое. Не чёрное.

10 дней назад
aleksandra1993
Александра 
30 летКазахстан
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
Выбранный исполнитель
meyrindisign
27 летАргентина
3 месяца в сервисе
Была
2 часа назад
9 дней назад
$5
1 день
RUBUSDT
Все отлично! результат очень порадовал! рекомендую!
Всё хорошо
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