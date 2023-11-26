Нужно сделать две этикетки для продажи Мёда , современные этикетки, с текстом на русском и казахском языке, с красивым дизайном и определённым размерам. Нужно сделать проект в PowerPoint в хорошем качестве. Фото является в качестве примера тот текст который на фотографии нужно написать на этикетках с небольшими изменениями