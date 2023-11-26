Надо сделать логотип и подобрать шрифт для музыкального Проекта с гитарой. Пример музыки прилагаю. Название: A V I A T A M O описание: AVIATAMO - дуэт, ...
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Нужно сделать две этикетки для продажи Мёда , современные этикетки, с текстом на русском и казахском языке, с красивым дизайном и определённым размерам. Нужно сделать проект в PowerPoint в хорошем качестве. Фото является в качестве примера тот текст который на фотографии нужно написать на этикетках с небольшими изменениями
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