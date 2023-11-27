Всем привет. Нужен логотип для молодой веб-студии. Новички приветствуются. ТЗ есть, о стоимости договоримся. Нужно в сжатые сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка логотипа студии красоты
Надпись Amore studio в золотом оттенке
Референсы прикрепляю
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