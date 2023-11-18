Сделать простой логотип

Для сайта по прокату прицепов надо разработать логотип.

Сайт samvezu.ru

Есть идея взять за основу контур прицепа и в него вписать:

САМ

ВЕЗУ и может .ru в колесо, вообщем жду вариантов по цене и портфолио

По цветам думаю что-то яркое, чтобы нанести была возможность на прицеп и было читаемо.

Возможно черный текст и оранжевый контур, вообщем надо подумать, в дальнейшем надо будет разработать дизайн для сайта, в данный момент составляется ТЗ