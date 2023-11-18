Сделать простой логотип

Добрый день! Мне нужно разработать логотип. Новая компания, находится в Испании. Надо логотип сделать для бренда в системе Падел Тенниса! Суть: компания которая производит одежду, монтирует корты для падел ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта по прокату прицепов надо разработать логотип.
Сайт samvezu.ru
Есть идея взять за основу контур прицепа и в него вписать:
САМ
ВЕЗУ и может .ru в колесо, вообщем жду вариантов по цене и портфолио
По цветам думаю что-то яркое, чтобы нанести была возможность на прицеп и было читаемо.
Возможно черный текст и оранжевый контур, вообщем надо подумать, в дальнейшем надо будет разработать дизайн для сайта, в данный момент составляется ТЗ
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